Supereroi a Gavi: in mostra i fumetti di Michele Varrecchione

GAVI – Spider Man sul campanile della millenaria Chiesa parrocchiale di San Giacomo? E Marvel Girl, la bionda chioma al vento, in volo su Piazza Dante, col Forte alle spalle quasi minuscolo dietro quelle forme muscolose? Che sarà mai capitato a Gavi? Niente paura! Nessuna invasioni di aliene forze oscure da combattere: “Supereroi a Gavi” è il titolo della nuova avventura in mostra per due settimane alla galleria Spazio Arte, una serie di tavole – chine, matite e acquerelli su carta – che l'artista Michele Varrecchione ha dedicato a personaggio di comics a stelle e strisce e italiani, ormai entrati nel mito del genere.

Dalla storica editrice americana Marvel arrivano così nella cittadina vallemmina Dare Devil, Capitan America e i citati Spider Man e Marvel Girl, mentre dalla milanese Bonelli ecco Dylan Dog, Nathan Never, Zagor, inconfondibili per vie e piazzette gaviesi o protagonisti di shorts tales di una pagina. Niente grafica digitale per Michele Varrecchione, che oggi abita a Gavi e lavora a Novi Ligure presso la libreria Buone Letture. Un talento naturale coltivato con la Scuola dell’Illustrazione e del Fumetto di Milano, Varrecchione ha più volte esposto nell’associazione culturale in Galleria delle Chiacchiere, partecipando a collettive e con alcune personali. Stavolta l’artista ha scelto di condividere la passione per le strisce, trasmessa dal padre e per gli scorci della sua Gavi, coinvolgendo i visitatori in superstorie dal finale sospeso nella fantasia di ciascuno. Fino al 14 giugno, in Corte Zerbo, a Gavi. Orari: da giovedì a domenica 16.00-19.00. Ingresso libero.