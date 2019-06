Nazionale Tv e grandi nomi dello sport in campo contro la distrofia

NOVI LIGURE – Domenica 9 giugno allo stadio Girardengo di Novi Ligure celebrità televisive e sportive scenderanno in campo per un fine importante: aiutare i bambini e i ragazzi affetti da distrofia muscolare. Dalle 18.00 infatti prenderà il via “Un gol nel tuo cuore”, un evento con la Nazionale Italiana Artisti Tv per Parent Project, l’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker che dal 1996 lavora per migliorare la qualità della vita e le prospettive dei bambini affetti da queste patologie.

Domenica al Girardengo è stata annunciata la presenza di personaggi celebri del mondo dello sport – José Altafini, Enzo Gambaro, Marco Lanna, Stefano Civeriati e Luca Cavallo – insieme alla scrittrice e sceneggiatrice Debora Scalzo. Per la Nazionale Tv vedremo in campo come allenatore l’attore Ugo Conti (allenatore) e come capitano il comico Gigi Sammarchi. In porta troveremo il fotomodello Andrea Tacconi e in centrocampo Valerio e Fabrizio Salvatori, in arte i Two Twins. Giocheranno, inoltre, nella squadra Fabrizio Fontana alias Capitan Ventosa, il batterista leader dei Rezophonics Mario Riso, il commentatore sportivo Francesco Oppini, Alessandro Calabrese, protagonista di alcuni reality tv, l’attore, mimo e cantante Simone Barbato, Matteo Bovi da “Ballando con le stelle”, l’attore e fotomodello Sergio Saladino, Bob Messina di Radio 105, il pilota motociclistico Ezio Gianola e i comici Davide Calgaro e Massimo De Rosa.

L’evento di domenica 9 nasce grazie alla collaborazione con la Novese Calcio, in occasione del centenario della società sportiva. La Nazionale Tv si confronterà in un torneo triangolare con una formazione mista della Novese Calcio e con la formazione “Amici di Parent Project”, composta da volontari e sostenitori dell’associazione. Al termine ci sarà un intervento musicale con il cantante Davide De Marinis.

L’obiettivo della giornata sarà raccogliere fondi a sostegno delle diverse attività di Parent Project – dal finanziamento di progetti di ricerca scientifica, all’affiancamento di pazienti e famiglie che convivono con la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. La distrofia muscolare di Duchenne (Dmd) è la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta in età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei muscoli. La distrofia di Becker (Bmd) è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente. Al momento, purtroppo, non esiste una cura.